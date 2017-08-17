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Грицак нічого не знає про вивезення українських учнів до РФ

Четвер, 17 серпня 2017, 18:36

Голова СБУ Василь Грицак заявляє, що йому нічого не відомо про вивезення групи українських школярів до Росії.

Про це він сказав на брифінгу у четвер ввечері, відповідаючи на запитання журналістів.

"Про цей захід не чув нічого, я обов'язково це з'ясую", - сказав він.

Як повідомлялося, 12 серпня київське відділення Російського центру науки та культури заявило, що відправило близько 70 учнів українських шкіл до Москви та Санкт-Петербурга у рамках програми "Здрастуй, Росія!".

Українська правда

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Теми: СБУРосіяосвіта
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