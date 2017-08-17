Невідомі захопили заручників у ресторані в центрі Барселони – ЗМІ

Після інциденту з наїздом на пішоходів у Барселоні невідомі захопили заручників у турецькому ресторані на бульварі Ла Рамбла.

Про це повідомляє El Mundo з посиланням на поліцію.

Повідомляється, що щонайменше двоє озброєних чоловіків заскочили до ресторану після того як було скоєно наїзд на пішоходів неподалік.

Кількість заручників наразі невідома.

У ЗМІ повідомляють про стрілянину в районі бульвару Ла Рамбла.

у район захопленого ресторану вже прибули спецпризначенці.

Як повідомлялося, близько 17.00 мікроавтобус наїхав на пішоходів на бульварі Ла Рамбла. Нападник після наїзду вискочив з мікроавтобуса і втік.

Внаслідок наїзду щонайменше двоє людей загинули, 20 отримали поранення.

Поліція Барселони назвала наїзд на людей терактом.

Європейська правда