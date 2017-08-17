Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Неизвестные захватили заложников в ресторане в центре Барселоны – СМИ

Четверг, 17 августа 2017, 19:43

После инцидента с наездом на пешеходов в Барселоне неизвестные захватили заложников в турецком ресторане на бульваре Ла Рамбла.

Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на полицию.

Сообщается, что по меньшей мере двое вооруженных мужчин заскочили в ресторан после того как был совершен наезд на пешеходов неподалеку.

Количество заложников пока неизвестно.

В район захваченного ресторана уже прибыли спецназовцы.

Как сообщалось, около 17.00 микроавтобус наехал на пешеходов на бульваре Ла Рамбла. Нападавший после наезда выскочил из микроавтобуса и скрылся.

В результате наезда меньшей мере двоє человек погибли, 20 получили ранения.

Полиция Барселоны назвала наезд на людей терактом.

Европейская правда

Темы: Испаниячрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Испания
Полевой госпиталь, "Леопарды", БТРы и "скорые": Испания объявила о помощи Украине
Испания и Великобритания против предоставления Украине кассетных снарядов
Зеленский: Верю, что скоро обеспечим условия для возвращения людей в Украину
Последние новости
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
Все новости...
Реклама: