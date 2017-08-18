З України вдруге видворили кримінального авторитета "Гію"

292 перегляди
П'ятниця, 18 серпня 2017, 02:28

У Київській області поліцейські виявили і повторно видворили з України кримінального авторитета "Гію".

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.

"Злочинна діяльність неодноразово судимого громадянина Грузії Чантурія Георгія Джемаловича та перебування його на території України становить загрозу громадській безпеці мешканців нашої країни. Співробітники Управління карного розшуку обласної поліції провели комплекс оперативних заходів, повторно виявили нелегала на Київщині з підробленими документами та сьогодні депортували", - йдеться в повідомленні.

В кінці березня цього року в Київській області "Гію" вже затримувала поліція. Він був видворений з країни, йому заборонили в'їзд в Україну на 5 років. На батьківщині зловмисник підробив паспорт, і 6 липня повторно протизаконно повернувся в Україну.

"Загалом, упродовж 20-ти років чоловік незаконно перебував та здійснював свою злочинну діяльність на території нашої країни. За цей час він 4 рази відбував покарання у місцях позбавлення волі за вчинення тяжких та інших злочинів", - відзначили в поліції.

Встановлено, що останнім часом "Гія" намагався налагодити постачання наркотиків і спиртних напоїв на територію однієї з обласних виправних колоній.

Теми: поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В Києві на хабарі у $7 тисяч погорів начальник відділення поліції 17 серпня 2017, 02:02
Під Одесою п'яний водій влетів у поліцейське авто, постраждав дільничний 16 серпня 2017, 05:34
З України видворили двох "злодіїв у законі" 15 серпня 2017, 20:17
powered by lun.ua
Головні новини
Водія фургона немає серед затриманих у справі про теракт в Барселоні
Кількість поранених у барселонському теракті перевищила 80 людей
Теракт в Барселоні: один підозрюваний затриманий, іншого застрелили
Порошенко призначив нового представника в Криму після акцій протесту
Усі новини
Відпочинок у місті

Каяки, серфінг і вейкбординг: де в Києві зайнятися спортом на воді

секс-індустрія

Як працює диспетчер російського борделю в Україні