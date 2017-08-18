Поліція ліквідувала терористів в каталонському місті Камбрільс

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П'ятниця, 18 серпня 2017, 03:27

У каталонському місті Камбрільс поліція ліквідувала декількох терористів, які готували ще одну атаку.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на іспанську поліцію.

Відзначається, що в порту Камбрільса були чутні постріли. Поліція закликала людей не виходити на вулиці.

Подробиці операції поки не повідомляються.

Пізніше Bloomberg повідомив, що поліцейські вбили чотирьох і поранили одного терориста. Серед правоохоронців постраждалих немає.

Камбрільс знаходиться приблизно в 120 кілометрах на північний захід від Барселони.

Як відомо, у четвер, 17 серпня, у Барселоні стався теракт - фургон в'їхав у натовп людей в районі вулиці Рамбла. За останніми даними, в результаті події загинули 13 людей, більше 100 були поранені.

Двоє підозрюваних у причетності до теракту були заарештовані. Водій фургоназалишається на волі.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".

Теми: Іспанія поліція
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