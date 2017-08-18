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Водія фургона немає серед затриманих у справі про теракт в Барселоні

П'ятниця, 18 серпня 2017, 01:02
Водія фургона немає серед затриманих у справі про теракт в Барселоні

Серед затриманих у справі про теракт в Барселоні немає водія фургона.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.

Також в поліції заявили, що людина, яка прорвала оточення поліції і була застрелена, ймовірно, не пов'язана з терактом.

Агентство повідомляє, що водій фургона покинув місце події пішки і скоріше за все не озброєний.

Крім того, в поліції заявили, що наїзд на людей в Барселоні може бути пов'язаний з вибухом в будинку в Альканарі. Вибух стався в четвер, в результаті одна людина загинула і ще одна була поранена. Однак який саме зв'язок між цими подіями в поліції не сказали.

Згідно з останніми даними, в результаті теракту в Барселоні загинули 13 людей, більше 100 постраждали.

Теми: терактІспанія
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