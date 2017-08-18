Інтерпол спростовує міжнародний розшук картин з кримського музею
Картини з Музейного фонду України митців XVIII-XIX століття, які в березні 2014 року передали в Сімферопольський художній музей, не перебувають у міжнародному розшуку Інтерполу.
Про це розповів начальник департаменту Інтерполу і Європолу НПУ Василь Неволя виданню "Крим.Реалії".
"ГПУ тільки надіслало нам через відповідний підрозділ Національної поліції запит про оголошення в розшук. А питання про його оголошення зараз вирішується на рівні Києва. Ми не вирішуємо, що робити. Ми дивимося, наскільки це звернення до нас відповідає стандартам і умовам для того, щоб який-небудь об'єкт мистецтва оголошувався в розшук", – розповів Неволя.
При цьому він не зміг відповісти на запитання, коли його відомство визначиться: оголошувати картини з Сімферопольського музею в розшук чи ні.
Як відомо, 17 серпня управління Національної поліції в АР Крим повідомило, що 52 картини з Музейного фонду України митців XVIII-XIX століття, які в березні 2014 року незаконно передали в Сімферопольський художній музей, оголосили в державний та міждержавний розшук.
Пізніше в Мінкульті Криму заявили, що картини, оголошені в розшук управлінням Національної поліції в АР Крим, належать Сімферопольському художньому музею, де і перебувають зараз.
18 лютого 2014 року Сімферопольський художній музей відправив до Маріупольської картинної галереї ім. Куїнджі 53 роботи російських художників XVIII-XIX ст.
Виставка планувалася до 31 травня 2014 року, але була закрита раніше, оскільки кримські музейники вимагали повернути експонати.
За повідомленням російських ЗМІ, наприкінці березня 2014 року картини з маріупольського музею забрала група відставних військових з Криму, і доставила полотна на анексований півострів.
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