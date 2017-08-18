СБУ затримала партію цигарок з окупованих територій на 1,5 млн
На Донеччині Служба безпеки затримала партію контрафактних цигарок з тимчасово окупованих територій на 1,5 мільйона гривень.
Про це повідомляє у п'ятницю прес-центр СБУ.
Під час контролю за переміщенням осіб і товарів через лінію розмежування в Торецькому районі оперативники спецслужби затримали мікроавтобус, яким кермував уродженець тимчасово окупованих територій. В автівці правоохоронці виявили понад 250 коробок з цигарками без акцизних марок.
За попередніми даними, орієнтовна вартість вилученого товару становить приблизно півтора мільйона гривень, що мали б піти на фінансування діяльності бандформувань "ДНР",зазначають в СБУ.
Слідчі дії тривають.
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