Саакашвілі не передумав їхати в Україну попри заяви ДПС
Колишній губернатор Одещини Міхеіл Сааккашвілі не відмовляється від своїх намірів повернутися в Україну попри заяви прикордонників.
Про це у коментарі "Українській правді" повідомила його прес-секретар Дарина Чиж.
Вона наголосила, що Саакашвілі вже відвідав Угорщину, Литву і Польщу на підставі саме українського паспорта, і жодних проблем із місцевими прикордонниками й нього не було.
"У Саакашвілі є один єдиний паспорт – і це паспорт України", - сказала Чиж. Вона уточнила, що його грузинський паспорт давно анульовано.
Коментуючи заяву Саакашвілі про те, що він у Варшаві готується до приїзду в Україну, Чиж заявила, що Саакашвілі зустрічається із політиками та дипломатами і не тільки у Варшаві.
За словами речниці Саакашвілі, якщо у нього на кордоні України відберуть український паспорт, то він відстоюватиме свої права у суді.
На запитання, чи приїдуть із Саакашвілі на кордон політики, Чиж відповіла: "Якщо і будуть, то, певно з українського боку кордону".
Як відомо, напередодні у Державній прикордонній службі повідомили, що відмовлять Міхеілу Саакашвілі у перетині українського кордону, якщо той прибуде у пункт пропуску.
Раніше Міхеіл Саакашвілі заявив, що 10 вересня прибуде з Польщі на кордон України і через пункт пропуску "Краковець" (Львівська область) спробує в’їхати в Україну.
Тетяна Кусок, УП
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