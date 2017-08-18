Саакашвілі не передумав їхати в Україну попри заяви ДПС

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П'ятниця, 18 серпня 2017, 13:20

Колишній губернатор Одещини Міхеіл Сааккашвілі не відмовляється від своїх намірів повернутися в Україну попри заяви прикордонників.

Про це у коментарі "Українській правді" повідомила його прес-секретар Дарина Чиж.

Вона наголосила, що Саакашвілі вже відвідав Угорщину, Литву і Польщу на підставі саме українського паспорта, і жодних проблем із місцевими прикордонниками й нього не було.

"У Саакашвілі є один єдиний паспорт – і це паспорт України", - сказала Чиж. Вона уточнила, що його грузинський паспорт давно анульовано.

Коментуючи заяву Саакашвілі про те, що він у Варшаві готується до приїзду в Україну, Чиж заявила, що Саакашвілі зустрічається із політиками та дипломатами і не тільки у Варшаві.

За словами  речниці Саакашвілі, якщо у нього на кордоні України відберуть український паспорт, то він відстоюватиме свої права у суді.

На запитання, чи приїдуть із Саакашвілі на кордон політики, Чиж відповіла: "Якщо і будуть, то, певно з українського боку кордону".

Як відомо, напередодні у Державній прикордонній службі повідомили, що відмовлять Міхеілу Саакашвілі у перетині українського кордону, якщо той прибуде у пункт пропуску.

Раніше Міхеіл Саакашвілі заявив, що 10 вересня прибуде з Польщі на кордон України і через пункт пропуску "Краковець" (Львівська область) спробує в’їхати в Україну.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Саакашвілі Прикордонна служба
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