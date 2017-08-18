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Саакашвили не передумал ехать в Украину несмотря на заявление ДПС

Пятница, 18 августа 2017, 13:20
Саакашвили не передумал ехать в Украину несмотря на заявление ДПС

Бывший губернатор Одесской области Михеил Сааккашвили не отказывается от своих намерений вернуться в Украину несмотря на заявления пограничников.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила его пресс-секретарь Дарья Чиж.

Она подчеркнула, что Саакашвили уже посетил Венгрию, Литву и Польшу на основании именно украинского паспорта, и никаких проблем с местными пограничниками у него не было.

"У Саакашвили есть один единственный паспорт - и это паспорт Украины", - сказала Чиж. Она уточнила, что его грузинский паспорт давно аннулирован.

Сейчас Саакашвили встречается с политиками и дипломатами европейских стран.

По словам пресс-секретаря Саакашвили, если у него на границе Украины отберут украинский паспорт, то он будет отстаивать свои права в суде.

Комментируя заявление Саакашвили о том, что он в Варшаве готовится к приезду в Украину, Чиж заявила, что Саакашвили встречается с политиками и дипломатами и не только в Варшаве.

Ранее Саакашвили на своей странице в Facebook выложил виде, в котором он заявил, что "Аваков и Гройсман с подачи Порошенко провели заседание Кабмина и приняли решение, где черным по белому написано, что можно задержать в любой комнате, и там закрыть".

На вопрос, что имел в виду Саакашвили, его пресс-секретарь пообещала объяснить позже.

На вопрос, приедут ли с Саакашвили на границу политики, Чиж ответила: "Если и будут, то, вероятно с украинской стороны границы".

Как известно, накануне в Государственной пограничной службе сообщили, что откажут Саакашвили в пересечении украинской границы, если тот прибудет в пункт пропуска.

Саакашвили заявил, что 10 сентября прибудет из Польши на границу Украины и через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область) попытается въехать в Украину.

Татьяна Кусок, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиПограничная служба
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