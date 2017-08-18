Українську поліцію перевели у посилений режим служби

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П'ятниця, 18 серпня 2017, 14:55

Національна поліція України 18 серпня переведена на посилений варіант несення служби.

Про це повідомляє прес-служба правоохоронного відомства.

"За вказівкою глави Нацполіції (Ігоря Князєва - ред.) відсьогодні особовий склад Національної поліції України переходить на посилений варіант несення служби у зв’язку з підготовкою до відзначення Дня незалежності України", - пояснили там.

Зокрема, до несення служби на вулицях країни будуть залучені усі допоміжні служби поліції.

Цей режим буде діяти до особливого розпорядження Князєва.

Як повідомлялося, Національний банк розіслав повідомлення, в якому сповістив банки про можливу вірусну атаку на День незалежності.

Українська правда

Теми: поліція День Незалежності
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