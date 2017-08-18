Українську поліцію перевели у посилений режим служби
Національна поліція України 18 серпня переведена на посилений варіант несення служби.
Про це повідомляє прес-служба правоохоронного відомства.
"За вказівкою глави Нацполіції (Ігоря Князєва - ред.) відсьогодні особовий склад Національної поліції України переходить на посилений варіант несення служби у зв’язку з підготовкою до відзначення Дня незалежності України", - пояснили там.
Зокрема, до несення служби на вулицях країни будуть залучені усі допоміжні служби поліції.
Цей режим буде діяти до особливого розпорядження Князєва.
Як повідомлялося, Національний банк розіслав повідомлення, в якому сповістив банки про можливу вірусну атаку на День незалежності.
Українська правда
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