Украинскую полицию перевели в усиленный режим службы

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Пятница, 18 августа 2017, 14:55

Национальная полиция Украина 18 августа переведена на усиленный вариант несения службы.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

"По указанию главы Нацполиции (Игоря Князева - ред.) с сегодняшнего дня личный состав Национальной полиции Украины переходит на усиленный вариант несения службы в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости Украины", - пояснили там.

В частности, к несению службы на улицах страны будут привлечены все вспомогательные службы полиции.

Этот режим будет действовать до особого распоряжения Князева.

Как сообщалось, Национальный банк разослал сообщение, в котором сообщил банки о возможной вирусной атаке на День независимости.

Украинская правда

Темы: полиция День Независимости
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