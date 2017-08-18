Украинскую полицию перевели в усиленный режим службы
Национальная полиция Украина 18 августа переведена на усиленный вариант несения службы.
Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.
"По указанию главы Нацполиции (Игоря Князева - ред.) с сегодняшнего дня личный состав Национальной полиции Украины переходит на усиленный вариант несения службы в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости Украины", - пояснили там.
В частности, к несению службы на улицах страны будут привлечены все вспомогательные службы полиции.
Этот режим будет действовать до особого распоряжения Князева.
Как сообщалось, Национальный банк разослал сообщение, в котором сообщил банки о возможной вирусной атаке на День независимости.
Украинская правда
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