У заступника голови Нацполіції викрали службове авто

Національна поліція підтвердила викрадення службового автомобіля заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича.

Про це повідомила прес-служба поліції.

Викрадення автомобіля підтвердив голова Нацполіції Сергій Князєв.

"На розшук машини орієнтовано особовий склад Київської області та прилеглих регіонів, як це відбувається зазвичай при угонах автомобілів. Гарантую, що знайдемо", - заявив Князєв.

Фацевич

У повідомленні також зазначено, що зовні викрадений автомобіль виглядав як цивільний.

"Будь-яких засобів, пристроїв, чи механізмів, які могли б вказувати на те, що це поліцейський транспортний засіб, у нього не було", - пише прес-служба.

Окрім того у повідомленні зазначено, що кримінальне провадження за фактом викрадення авто розслідує поліція Київської області.

Раніше про викрадення автомобіля написав у Facebook журналіст Сергій Мальнев.

Він зазначив, що авто Lexus GX 2004 року викрали з-під під’їзду водія на вул. Боголюбова, 25 у Києві.