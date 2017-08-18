У заступника голови Нацполіції викрали службове авто
Національна поліція підтвердила викрадення службового автомобіля заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича.
Про це повідомила прес-служба поліції.
Викрадення автомобіля підтвердив голова Нацполіції Сергій Князєв.
"На розшук машини орієнтовано особовий склад Київської області та прилеглих регіонів, як це відбувається зазвичай при угонах автомобілів. Гарантую, що знайдемо", - заявив Князєв.
У повідомленні також зазначено, що зовні викрадений автомобіль виглядав як цивільний.
"Будь-яких засобів, пристроїв, чи механізмів, які могли б вказувати на те, що це поліцейський транспортний засіб, у нього не було", - пише прес-служба.
Окрім того у повідомленні зазначено, що кримінальне провадження за фактом викрадення авто розслідує поліція Київської області.
Раніше про викрадення автомобіля написав у Facebook журналіст Сергій Мальнев.
Він зазначив, що авто Lexus GX 2004 року викрали з-під під’їзду водія на вул. Боголюбова, 25 у Києві.