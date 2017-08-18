СБУ попереджає про можливу нову масовану кібератаку і дає поради

Служба безпеки України попереджає про можливу нову кібератаку на мережі українських установ та підприємств і просить дотримуватися розроблених рекомендацій.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Там нагадали, що 27 червня цього року Україна піддалась масштабній кібератаці з використанням шкідливого програмного забезпечення ідентифікованого як комп’ютерний вірус "Petya".

Під час аналізу наслідків і передумов цієї атаки було встановлено, що їй передував збір даних про підприємства України (електронні пошти, паролі тощо).

Фахівці СБУ припускають, що саме ця інформація і була ціллю першої хвилі кібератаки та може бути використана справжніми ініціаторами як для проведення кіберрозвідки, так і в цілях подальших деструктивних акцій.

СБУ радить змінити паролі доступу до всіх без винятку облікових записів в підконтрольній доменній зоні ІТС; на виявлених скомпрометованих комп’ютерах здійснити обов’язкову зміну всіх паролів, які зберігались в налаштуваннях браузері.

Українська правда