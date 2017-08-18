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СБУ предупреждает о возможной новой масштабной кибератаке и дает советы

Пятница, 18 августа 2017, 16:03

Служба безопасности Украины предупреждает о возможной новой кибератаке на сети украинских учреждений и предприятий и просит соблюдать разработанных рекомендаций.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Там напомнили, что 27 июня этого года Украина подверглась масштабной кибератаке с использованием вредоносного программного обеспечения идентифицированного как компьютерный вирус "Petya".

При анализе последствий и предпосылок этой атаки было установлено, что ей предшествовал сбор данных о предприятиях Украины (электронные почты, пароли и т.п.).

Специалисты СБУ предполагают, что именно эта информация и была целью первой волны кибератаки и может быть использована настоящими инициаторами как для проведения киберразведки, так и в целях дальнейших деструктивных акций.

СБУ советует сменить пароли доступа ко всем без исключения учетным записям в подконтрольной доменной зоне IТС; на выявленных скомпрометированных компьютерах осуществить обязательную смену всех паролей, которые хранились в настройках браузера.

Украинская правда

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Темы: хакерыСБУ
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