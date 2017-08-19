ЦВК призначила дату виборів у 202 об'єднаних громадах

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Субота, 19 серпня 2017, 00:26

Центральна виборча комісія України призначила на 29 жовтня перші місцеві вибори у 202 об'єднаних територіальних громадах (25 міст, 116 сіл та 61 селище) в усіх областях України.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК, передає Інтерфакс-Україна.

За попередніми підрахунками, на цих виборах зможуть проголосувати 1 млн 300 тис. виборців (тобто, близько 4% усіх виборців України).

Для порівняння, за попередні півтора року, з 25 жовтня 2015 року по 30 квітня 2017 року, в Україні перші місцеві вибори відбулися в 415 об'єднаних громадах.

При цьому в ЦВК зазначили, що в 2017 році ще можуть бути призначені перші місцеві вибори в інших об'єднаних громадах.

"Такі вибори можуть бути призначені до кінця поточного року на будь-яку неділю грудня, крім останньої. ЦВК продовжує очікувати надходження звернень від обласних державних адміністрацій щодо призначення перших місцевих виборів в інших громадах, які вже об'єдналися або мають намір об'єднатися", - йдеться в повідомленні.

Теми: вибори ЦВК
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