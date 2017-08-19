Аналітики Barclays: українські мігранти підтримують зростання економіки Польщі

1506 переглядів
Субота, 19 серпня 2017, 15:35

Приплив робочої сили з України позитивно впливає на економіку Польщі, оскільки сприяє більш ефективному освоєнню інвестицій.

Про це свідчить аналітичний огляд інвестиційного банку Barclays, текстом якого володіє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Тоді як у Польщі спостерігається демографічне старіння населення, суттєвий приплив мігрантів з України забезпечив необхідний запас робочої сили на ринку, що допомагає Польщі більш ефективно освоювати дотації ЄС", - зазначено в документі.

При цьому, як зазначають аналітики, Угорщина разом з Польщею також отримує фінансування з ЄС, однак його освоєння, відображене в обсягах інвестицій в економіку, обмежене браком робочої сили.

Згідно з аналітичним оглядом, у другому кварталі 2017 року зростання економіки Польщі становило 3,9%, тоді як Угорщини - 3,2%.

Для порівняння: зростання ВВП України у квітні-червні 2017 року проти аналогічного періоду 2016 року становило 2,4%.

Європейська правда

Теми: Польща
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
МЗС з’ясовує ситуацію щодо українців, яких мають вислати з Польщі 17 серпня 2017, 12:07
З Польщі хочуть депортувати 21 українця 17 серпня 2017, 08:57
Російські навчання в Білорусі викликали занепокоєння в Міноборони Польщі 15 серпня 2017, 16:14
powered by lun.ua
Головні новини
МКЧХ: за час конфлікту на Донбасі загинули більше 2700 цивільних
З наглядової ради "Нафтогазу" йде один з трьох незалежних членів
Розенблату продовжили запобіжний захід
Кандидат ультраправих в канцлери ФРН: Крим слід визнати частиною Росії
Усі новини
Обережно спека!

У Полтаві жінка закрила в машині дитину при 33°С. Її врятував небайдужий чоловік

кіно

Кінорежисер Павло Остріков: В Україні комедію вважають низькопробним продуктом