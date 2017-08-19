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Аналітики Barclays: українські мігранти підтримують зростання економіки Польщі

Субота, 19 серпня 2017, 15:35

Приплив робочої сили з України позитивно впливає на економіку Польщі, оскільки сприяє більш ефективному освоєнню інвестицій.

Про це свідчить аналітичний огляд інвестиційного банку Barclays, текстом якого володіє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Тоді як у Польщі спостерігається демографічне старіння населення, суттєвий приплив мігрантів з України забезпечив необхідний запас робочої сили на ринку, що допомагає Польщі більш ефективно освоювати дотації ЄС", - зазначено в документі.

При цьому, як зазначають аналітики, Угорщина разом з Польщею також отримує фінансування з ЄС, однак його освоєння, відображене в обсягах інвестицій в економіку, обмежене браком робочої сили.

Згідно з аналітичним оглядом, у другому кварталі 2017 року зростання економіки Польщі становило 3,9%, тоді як Угорщини - 3,2%.

Для порівняння: зростання ВВП України у квітні-червні 2017 року проти аналогічного періоду 2016 року становило 2,4%.

Європейська правда

Теми: Польща
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