"Викрадений" на Воскресенці чоловік знайшовся і не має жодних претензій
Київські поліцейські розшукали чоловіка, якого раніше викрали на бульварі Перова в Києві.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, киянин 1995 року народження перебуває у Дніпровському управлінні поліції, з ним спілкуються слідчі.
На цей час відомо, що він відмовляється писати заяву про вчинення відносно нього будь-яких правопорушень та зазначає, що не має ні до кого претензій, оскільки у нього виникло непорозуміння зі знайомими.
Після проведення перевірки буде надана кінцева правова оцінка події, зазначили в поліції.
Як повідомлялося, спочатку ресурс dtp.kiev.ua повідомив, що в Києві на бульварі Перова невідомі розбили і обстріляли автомобіль і викрали водія.
Нацполіція Києва підтвердила факт викрадення чоловіка, однак спростувала інформацію про стрілянину.
Українська правда
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