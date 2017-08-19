На Воскресенці чоловіка викрали з битами, але без стрілянини - поліція

Нацполіція Києва підтверджує факт викрадення чоловіка на бульварі Перова в Дніпровському районі, однак спростовує інформацію про стрілянину.

Про це в коментарі телеканалу "112 Україна" повідомила прес-секретар столичної поліції Оксана Блищик.

За її словами, про подію правоохоронцям повідомила свідок.

"Жінка розповіла, що до припаркованого автомобіля BMW під'їхала велика темна машина, з неї вийшли кілька людей з битами і накинулися на транспортний засіб, який там було припарковано. Витягли з салону водія, завдали йому тілесних ушкоджень, посадили в свій автомобіль і відвезли в невідомому напрямку", - розповіла Блищик.

Відзначається, що з місця події правоохоронці вилучили дві біти, на одній з них - сліди крові.

"Будь-яких обставин, які б нам вказували на те, що там була стрілянина, ми не знайшли. Тобто не було на місці події гільзи, і на транспортному засобі не було виявлено ніяких пошкоджень, які б вказували на те, що вони були отримані від обстрілів. Тому ця інформація не підтверджується на цей час", - уточнила прес-секретар столичної поліції.

Наразі встановлюються особи потерпілого і викрадачів. У поліцію поки ніхто з родичів зниклого чоловіка не звертався.

Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ст. 146 ККУ ("Незаконне позбавлення волі або викрадення людини").

Раніше ресурс dtp.kiev.ua повідомив, що в Києві невідомі розбили і обстріляли автомобіль і викрали водія.