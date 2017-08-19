АТО: На луганському напрямку поранено військового

172 перегляди
Субота, 19 серпня 2017, 19:01

У зоні проведення АТО 19 серпня бойовики продовжують обстріли позицій ЗСУ, отримуючи вогневу відповідь, один військовий зазнав поранень. 

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у суботу. 

"Найбільш гаряче було на Донецькому напрямку, у районі Авдіївської промзони бандити фактично всю ніч били по позиціях сил АТО з танку, мінометів різних калібрів та гранатометів. У суботу під ворожим вогнем опинились сили АТО на підступах до Пісків, Зайцеве, Новолуганського", - повідомили у штабі. 

На Луганському напрямку бойовики сконцентрували активність поблизу Кримського.

"Тут злочинці двічі відкривали вогонь по бійцях ЗСУ, один український військовий отримав поранення", - йдеться у повідомленні. 

На Маріупольському напрямку незаконні збройні формування випустили понад 20 мін калібру 82 міліметри поблизу Павлополя і Старогнатівки.

Українська правда 

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
МКЧХ: за час конфлікту на Донбасі загинули більше 2700 цивільних 19 серпня 2017, 16:22
Бойовики підпалюють поля на лінії розмежування – Міноборони 19 серпня 2017, 13:07
Доба в АТО: 25 обстрілів, 3 бійців ЗСУ поранено 19 серпня 2017, 07:39
powered by lun.ua
Головні новини
АТО: На луганському напрямку поранено військового
ООН: цього року на Донбасі гине більше цивільних, ніж минулого
МКЧХ: за час конфлікту на Донбасі загинули більше 2700 цивільних
З наглядової ради "Нафтогазу" йде один з трьох незалежних членів
Усі новини
фото

Святая святих: Як виглядають майстерні українських художників

відпочинок

Континент без турфірм. Поради 3-х самостійних мандрівників Європою