Слідчий комітет РФ направить в Україну повторний запит по Сеніну

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Середа, 2 серпня 2017, 13:15

Слідчий комітет РФ направить в Україну повторний запит про правову допомогу в наданні інформації в рамках розслідування загибелі спеціального фотокореспондента інформаційного агентства МІА "Россия сегодня" Андрія Стеніна.

Про це повідомила офіційний представник СК Світлана Петренко, передає ТАСС.

"Наразі Слідчим комітетом підготовлений повторний запит про правову допомогу з проханням надати інформацію про 79-у аеромобільну бригаду Збройних сил України та її розташування в період бойових дій в 2014 році, а також про результати розслідування українською стороною кримінальної справи про загибель Андрія Стеніна. Також слідство має встановити свідків, які можуть мати у своєму розпорядженні будь-якою інформацією про обставини цього злочину, і збір інших доказів ", - сказала вона.

Петренко уточнила, що раніше СК уже направляв запит про правову допомогу до компетентних органів України. "У відповіді на нього було вказано лише те, що правоохоронними органами цієї країни ведеться досудове розслідування за фактами вбивства журналістів", - розповіла представник СК.

Нагадаємо, російський кореспондент Стенін загинув в 2014 році на Донбасі.

У штабі АТО повідомили, що він в'їхав в Україну через аеропорт "Бориспіль" 14 травня 2014 і не був акредитований в зоні АТО.

Теми: Росія
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