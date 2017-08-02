Transparency International про справу на ЦПК: Тиск і переслідування

Антикорупційна організація "Transparency International Ukraine" вважає провадження проти керівників "Центру протидії корупції" тиском на антикорупціонерів.

"Зважаючи на останні "напади" на громадський сектор з боку влади, ми вважаємо дії правоохоронних органів проти "Центру протидії корупції" черговим фактом тиску на активістів", – заявляє TI у Facebook.

"Українське представництво глобальної антикорупційної мережі Transparency International закликає владу утриматися від використання контролюючих функцій з метою переслідування громадських активістів", – додає організація.

Крім того, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба прокоментував ситуацію у Twitter: "Безглуздо воювати проти антикорупційних організацій".

Безглуздо воювати проти антикорупційних організацій. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 2, 2017

Як стало відомо, 9 червня слідче управління Фіскальної служби Києва відкрило кримінальне провадження проти керівників громадської організації "Центр протидії корупції" за заявою третіх осіб. Підстави для розслідування поки не відомі.

У ЦПК вважають провадження тиском і спробою заблокувати роботу організації.

Голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що податківці шукають компромат і хочуть отримувати доступ до документів організації

Олена Рощенко, УП