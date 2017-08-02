Податкова міліція відкрила кримінальну справу проти керівників ЦПК

Слідче управління фіскальної служби Києва порушило кримінальне провадження проти керівників громадської організації "Центр протидії корупції".

Про це йдеться у відповіді податківців на запит адвоката, який представляє інтереси ЦПК. Як з’ясувалося, слідство триває два місяці – з 9 червня 2017 року.

"За результатами розгляду листа від 11.07.2017 повідомляємо, що 09.06.2017 СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, за заявою третіх осіб про кримінальне правопорушення службовими особами ГО "Центр протидії корупції" внесено до ЄРДР кримінальне провадження за №32017000000000081", – йдеться у документі, який є в розпорядженні ЦПК.

Адвокат та член правління ЦПК Олена Щербан зауважила, що ані статті кримінального кодексу, ані підстав для порушення кримінальної справи, ані суті претензій до ЦПК фіскали не повідомили.

Податкова розслідує справу проти ЦПК

"Це свідчить про те, що податківці зараз в активному пошуку компромату на нас і відкрили кримінальну справу авансом, а тепер будуть шукати, що б нам "пришити", отримувати доступ до наших документів, робити виїмки, обшуки та прослуховувати керівництво тощо", – підсумувала Щербан.

У Центрі протидії корупції вважають порушення кримінального провадження податковою поліцією продовженням тиску на організацію і активізацією спроб заблокувати її роботу.

"Це – послідовне продовження кампанії проти нас, мета якої – знищення організації. Скоріше за все, "третя особа", за заявою якою фіскали порушили нову справу, це – колишній помічник Миколи Мартиненко, народний депутат Павло Пинзени", - заявив Віталій Шабунін, голова правління ЦПК.

Шабунін також нагадав, що саме Пинзеник погрожував ЦПК позбавленням статусу неприбутковості. "Його звинувачення настільки абсурдні і безпідставні, що навіть фіскали не можуть кваліфікувати їх у конкретні статті кримінального кодексу. Тому у відповіді податківців – ніякої конкретики. За два місяці розслідування їм нема чого сказати по суті наших звинувачень, бо ніяких порушень з нашого боку немає і не було", – пояснює Шабунін.

Нагадаємо, активна дискредитаційна кампанія проти ЦПК розпочалася у травні цього року з демонстрації Павлом Пинзеником відео з обвинуваченнями організації у порушенні податкового законодавства. Усі закиди нарфронтівця у ЦПК спростували і подали в суд на народного депутата.