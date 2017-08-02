Ще не державне: Семерак розповів, як завершити повернення Межигір'я

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак каже, що для того, аби повернути Межигір'я державі, треба зробити ще два кроки.

Про це він заявив у середу на брифінгу щодо повернення у держвласність Межигір'я.

"Міністерство природи буде ініціювати інвентаризацію цього держмайна та ініціювати перед Кабінетом міністрів рішення про визначення органу управління цим майном, оскільки на сьогодні це потребує врегулювання", - сказав міністр.

Він пояснив, що після того, як з'ясується орган управління, він повинен буде звернутися до суду з вимогою повернення в його розпорядження цього майна.

За словами Семерака, на сьогодні є підстави вважати, що Межигір'ям керує Державне управління справами (ДУС), але це має підтвердити Кабінет міністрів. Він пояснив, що це необхідно зробити, оскільки компанії, які втратили права власності на вищезгадану землю, будуть намагатися повернути її в апеляційних судах за допомогою найкращих адвокатів.

Стосовно інвентаризації, міністр зауважив, що вона необхідна, оскільки треба точно знати, в якому стані знаходяться повернуті державі землі.

"Я сподіваюсь що правоохоронні органи в рамках розслідування вже здійснили відповідну інвентаризацію, але, тим не менше, при поверненні у держвласність майна необхідна (додаткова – ред.) інвентаризація. Це вкрай важливо зробити", - наголосив він.

Міністр розповів також, що рішення щодо повернення Межигір'я у держвласність було ухвалене 1 серпня. Ним суд визнав недійсними дві угоди – договір міни між компаніями "Надра України" та "Метінвест-трейд", а також договір купівлі-продажу між компаніями "Метінвест-трейд" і "Танталіт".

Як повідомлялося, Київський апеляційний господарський суд скасував договори, за якими урядова резиденція "Межигір'я" вибула у 2007 році з державної власності.

Євген Кізілов, УП