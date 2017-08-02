Суд повернув державі Межигір'я – Луценко

Суд визнав недійсними договори, за якими "Межигір'я" перестало бути державною власністю у 2007 році.

Про це написав на своїй сторінці Facebook Генпрокурор Юрій Луценко.

"Київський апеляційний господарський суд за поданням прокуратури Києва 1/08 прийняв рішення про визнання недійсними договорів, за якими урядова резиденція "Межигір'я" вибула у 2007 році з державної власності", - написав він.

"Наступний крок - судове рішення про відповідальність Януковича, Ставицького та інших за незаконну оборудку диктатора", - додав він.

Ця ділянка 136 га колись була частиною державного комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", але у 2007 році уряд Віктора Януковича провів відчуження майна, яке там було. Пройшовши ланцюжок посередників, всі активи на території резиденції були куплені комерційною компанією "Танталіт".

Як уточнили в прокуратурі Києва, саме її представники брали участь у судовому засіданні.

У 2007 році вказане майно було відчужено з державної власності на підставі договору міни, укладеного між державною компанією ПАТ "НАК "Надра України" та приватним товариством.

"Проте з’ясувалося, що відчуження урядової резиденції відбулось з перевищенням повноважень державної компанії, поза процедурою приватизації та, взагалі, попри законодавчо встановлену заборону на укладання такої угоди", - нагадали в прокуратурі.

"У подальшому, вказане майно було незаконно перепродано іншій юридичній особі – ТОВ "Танталіт", яка була його власником до теперішнього часу. На сьогодні судом визнано недійсними договір міни урядової резиденції "Межигір’я" та договори купівлі-продажу вказаного майна", - додали в прокуратурі.

Як відомо, у вересні 2014 року землі резиденції "Межигір’я", у якій мешкав екс-президент Віктор Янукович, були повернуті державі Державною виконавчою службою Вишгородського райуправління юстиції спільно з працівниками прокуратури Київської області та представниками Кабміну. Тоді було проведено виконавчі дії щодо повернення до державної власності земель "Межигір’я".

Суд наклав арешт на нерухомість у Межигір'ї ще у 2014 році. За словами начальника департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка, майно мало залишатися під арештом до вироку суду про конфіскацію, або якщо Верховна Рада прийме закон про спецконфіскацію.

У березні 2014 року ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом заволодіння держмайном в особливо великих розмірах - комплексом будівель будинку відпочинку "Межигір’я" с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

У рамках кримінального провадження повідомлено підозру екс-президенту Віктору Януковичу, колишньому засновнику та директору ТОВ "Танталіт" Павлу Литовченку, колишньому директору ТОВ "Медінвесттрейд" Геннадію Герасименку.

У вересні 2013 р. номінальним власником "Танталіту" став Сергій Клюєв, який повідомив, що придбав компанію в екс-нардепа від Партії регіонів Ігоря Гуменюка.

На початку 2015 р. стало відомо, що нардеп Сергій Клюєв продав свою частку у ТОВ "Танталіт" самому ТОВ "Танталіт".



Екс-депутат Партії регіонів Сергій Клюєв наразі оголошений у розшук.

Українська правда