У Франції в місті Нім евакуювали вокзал через повідомлення про озброєну людину
У французькому місті Нім в суботу близько 21:15 за місцевим часом (22:15 за Києвом) евакуювали вокзал.
Про це повідомляє видання MidiLibre.
Пасажири звернулися в поліцію із заявою, що бачили одного або декількох озброєних людей. Правоохоронці евакуювали станцію і закрили її для перевірки.
Відзначається, що озброєного чоловіка, про якого повідомили в поліцію, заарештували. Пізніше з'ясувалося, що у нього був муляж зброї.
Приблизно через півтори години поліцейські зняли з вокзалу оточення.
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