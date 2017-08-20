У Франції в місті Нім евакуювали вокзал через повідомлення про озброєну людину

59 переглядів
Неділя, 20 серпня 2017, 01:10

У французькому місті Нім в суботу близько 21:15 за місцевим часом (22:15 за Києвом) евакуювали вокзал.

Про це повідомляє видання MidiLibre.

Пасажири звернулися в поліцію із заявою, що бачили одного або декількох озброєних людей. Правоохоронці евакуювали станцію і закрили її для перевірки.

Відзначається, що озброєного чоловіка, про якого повідомили в поліцію, заарештували. Пізніше з'ясувалося, що у нього був муляж зброї.

Приблизно через півтори години поліцейські зняли з вокзалу оточення.

Теми: Франція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
62% французів незадоволені першими 100 днями президентства Макрона 16 серпня 2017, 20:20
У Франції авто протаранило майданчик піцерії: Загинула дівчинка, є поранені 14 серпня 2017, 23:26
Трамп і Макрон домовилися координувати дії щодо Північної Кореї 13 серпня 2017, 02:12
powered by lun.ua
Головні новини
Бойовики обстріляли житловий сектор Зайцевого, згоріли будинки
У Криму окупанти випустили із СІЗО 76-річного пікетувальника
СММ ОБСЄ розмістила спостерігачів у Станиці Луганській
АТО: На луганському напрямку поранено військового
Усі новини
ВІДЕО

Тут керують бабусі. Навіщо ресторан найняв шеф-кухарями жінок за 50

транспорт

Таємниця метро: 20 цікавих фактів про столичну підземку