У Франції при сходженні на Монблан загинув українець

У Франції при сходженні на гору Монблан загинув 42-річний альпініст з України.

Про це повідомляє Le Figaro.

Відзначається, що в п'ятницю, 18 серпня, чоловік почав сходження на гору, де його застала буря. Близько 22:00 за місцевим часом він сам подав рятувальникам сигнал про допомогу. Однак вони не змогли приступити до рятувальної операції через негоду.

В суботу вранці, коли буря вщухла, вертоліт рятувальників виявив тіло чоловіка.

Причиною смерті, ймовірно, стало падіння зі скелі.