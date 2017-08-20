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У Франції при сходженні на Монблан загинув українець

Неділя, 20 серпня 2017, 05:17

У Франції при сходженні на гору Монблан загинув 42-річний альпініст з України.

Про це повідомляє Le Figaro.

Відзначається, що в п'ятницю, 18 серпня, чоловік почав сходження на гору, де його застала буря. Близько 22:00 за місцевим часом він сам подав рятувальникам сигнал про допомогу. Однак вони не змогли приступити до рятувальної операції через негоду.

В суботу вранці, коли буря вщухла, вертоліт рятувальників виявив тіло чоловіка.

Причиною смерті, ймовірно, стало падіння зі скелі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франція
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