У Криму поліція блокує базу відпочинку перед заходом кримських татар

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Неділя, 20 серпня 2017, 11:47

В окупованому Криму озброєні люди в масках і поліція перекрили вхід на територію бази відпочинку "Ковбой" у селі Біла Скеля, де мав розпочатися захід кримських татар.

Про це повідомив в Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, кілька десятків озброєних людей в масках і російська поліція перекрили вхід на територію бази відпочинку "Ковбой" в селі Ак'-К'ая (Біла Скеля) поблизу м К'арасувбазара (нині Білогірськ).

Оголошена російськими окупантами причина блокування території бази відпочинку - нібито надійшло повідомлення про наявність на території бази "схрону зі зброєю".

Чубаров зазначив, що в неділю о 12.00 на території бази відпочинку "Ковбой", яка розташована на одному з мальовничих та історичних місць Криму - Ак'-К'ая, має розпочатися захід, присвячений 30-річчю проведення масових мітингів кримських татар у Москві влітку 1987 року.

"Очевидно, російські окупанти вирішили не допустити проведення в тимчасово окупованому Криму патріотичного заходу, присвяченого одному з вирішальних етапів кримськотатарського національного руху новітнього часу", - вважає він.

Теми: Крим кримські татари
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