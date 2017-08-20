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В Крыму полиция оцепила базу отдыха перед мероприятием крымских татар

Воскресенье, 20 августа 2017, 11:47

В оккупированном Крыму вооруженные люди в масках и полиция перекрыли вход на территорию базы отдыха "Ковбой" в селе Белая Скала, где должно было начаться мероприятие крымских татар.

Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, несколько десятков вооруженных людей в масках и российская полиция перекрыли вход на территорию базы отдыха "Ковбой" в селе Акъ-Къая (Белая Скала) близ г. Къарасувбазара (ныне Белогорск).

Объявленная русскими оккупантами причина блокирования территории базы отдыха – якобы поступившее сообщение о наличии на территории базы "схрона с оружием".

Чубаров отметил, что в воскресенье в 12.00 на территории базы отдыха "Ковбой", расположенной у одного из живописных и исторических мест Крыма – Акъ-Къая, должно начаться мероприятие, посвященное 30-летию проведения массовых митингов крымских татар в Москве летом 1987 года.

"Очевидно, русские оккупанты решили не допустить проведения во временно оккупированном Крыму патриотического мероприятия, посвященного одному из решающих этапов крымскотатарского национального движения новейшего времени", - считает он.

Темы: Крымкрымские татары
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