Поліція ідентифікувала особу виконавця теракту в Барселоні

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Понеділок, 21 серпня 2017, 11:18

Поліція Каталонії ідентифікувала водія мікроавтобуса, що 17 серпня скоїв наїзд на пішоходів у центрі Барселони.

Про це поліція Каталонії повідомила у Твіттері, передає Європейська правда.

"Ідентифіковано водія мікроавтобуса, що вчинив теракт у Барселоні" - йдеться у повідомленні.

Глава МВС Каталонії Хоакім Форн у понеділок заявив, що водієм мікроавтобуса і виконавцем теракту в Барселоні є 22-річний марокканець Юнес Абуякуб, повідомляє El Mundo.

Поліція вже кілька днів розшукує Абуякуба, він єдиний з 12 підозрюваних у справі терактів досі лишається на свободі. За словами Форна, у поліції немає підстав думати, що підозрюваний виїхав за межі Каталонії, однак поліція координує свою діяльність з колегами з інших європейських країн.

Нагадаємо, 17 серпня у туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих. Згодом у туристичному містечку Камбрільс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція їх застрелила. В результаті двох терактів у Іспанії загинули 14 осіб, понад 130 отримали поранення.

Поліція встановила причетність до теракту ісламістського осередку з 12 осіб. Зараз вони або арештовані, або загинули. Лише Юнес Абуякуб лишається на свободі.

Детальніше про останні іспанських терактах можна почитати в статті "Два теракти і вибух будинку: що відомо про хвилю" лоукост-терору "на іспанських курортах".

Теми: Іспанія теракт
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