НАЗК не дозволила НАБУ перевіряти декларацію друга Коломойського

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Понеділок, 21 серпня 2017, 13:48

Нацагентство з питань запобігання корупції відмовило НАБУ в повній перевірці е-декларації колишнього губернатора Одеської області, а тепер голови Волинської облради Ігоря Палиці.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні агентства в понеділок, передають "Українські новини".

За інформацією Національного антикорупційного бюро, Палиця не вказав у декларації грошовий внесок на рахунки партії "Укроп".

НАЗК, зі свого боку, відзначає, що внесок на підтримку політичної партії за умови відсутності у зв'язку з цим фінансових зобов'язань не повинен вказуватися в декларації. Крім того, в розділі "Витрати" Палиця зазначив 9,1 млн гривень у якості благодійності.

У зв'язку з цим НАЗК вирішило відмовити НАБУ у проведенні повної перевірки декларації Палиці.

Як випливає з електронної декларації глави облради, за 2016 рік він отримав 2,1 млн гривень доходів і 664,3 тис. витрат на оренду транспортного засобу у Франції.

Як повідомлялося, Палиця є людиною Ігоря Коломойського. До Волинської ради він пройшов від партії "Укроп". До цього - з 6 травня 2014 до 30 травня 2015 року - був головою Одеської ОДА. На цій посаді його змінив екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі.

Теми: НАЗК НАБУ Коломойський
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