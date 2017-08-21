НАПК не позволило НАБУ проверять декларацию друга Коломойского

Нацагентство по предотвращению коррупции отказало НАБУ в полной проверке е-декларации бывшего губернатора Одесской области, а теперь главы Волынского облсовета Игоря Палицы.

Соответствующее решение было принято на заседании агентства в понедельник, передают "Українські новини".

По информации Национального антикоррупционного бюро, Палица не указал в декларации за 2016 год денежный взнос на счета партии "Укроп".

НАПК, со своей стороны, отмечает, что взнос на поддержку политической партии при условии отсутствия в связи с этим финансовых обязательств не должен указываться в декларации. Кроме того, в разделе "Расходы" Палица указал 9,1 млн гривен в качестве благотворительности.

В связи с этим НАПК решило отказать НАБУ в проведении полной проверки декларации Палицы.

Как следует из электронной декларации главы облсовета, за 2016 год он получил 2,1 млн гривен доходов и 664,3 тыс. расходов на аренду транспортного средства во Франции.

Как сообщалось, Палица является человеком Игоря Коломойского. В Волынский совет он прошел от партии "Укроп". До этого - с 6 мая 2014 до 30 мая 2015 года - был председателем Одесской ОГА. На этом посту его сменил экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.