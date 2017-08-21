Саакашвілі каже, що має кілька пропозицій громадянства
Колишній президент Грузії екс-глава Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив про пропозиції громадянства від декількох європейських країн.
Про це він повідомляє у відеозверненні, оприлюдненому в Facebook 21 серпня.
При цьому Саакашвілі стверджує, що все ж має намір повертатися в Україну.
"Як ви знаєте, я вирішив повертатися на 10 вересня в Україну. Багато хто мені не радять цього робити. У мене є пропозиції про громадянство від декількох європейських країн. Без справи і доходів, напевно, я тут не залишуся", - зазначив екс-президент.
На його думку, "президент Петро Порошенко закрив йому шлях в Україну і погрожує екстрадицією до Грузії з надуманих, за вказівкою Путіна, кримінальних справах, порушених у Грузії".
Незважаючи на це Саакашвілі заявив, що "не буде відсиджуватися", поки в Україні іде "олігархічний переділ".
"Якщо ми станемо разом, з нами вони нічого не зможуть зробити. Я на вас дуже розраховую, і ви на мене можете розраховувати. Я вас не підведу. До зустрічі на українсько-польському кордоні", – резюмував політик.
Як відомо, 27 липня президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України.
Формальною підставою для припинення громадянства стало нібито приховування ним у 2015 році інформації про кримінальні справи проти нього у Грузії.
Зараз Саакашвілі перебуває в Польщі і збирається повернутися до України 10 вересня. Однак українськи прикордонники не збираються його впускати до країни, оскільки український паспорт Саакашвілі вже недійсний.
Українська правда
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