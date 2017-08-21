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Саакашвили говорит, что получил несколько предложений гражданства

Понедельник, 21 августа 2017, 13:53
Саакашвили декларирует твердое намерение вернуться

Бывший президент Грузии экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил о предложениях гражданства от нескольких европейских стран.

Об этом он сообщает в видеообращении, обнародованном в Facebook 21 августа.

При этом Саакашвили утверждает, что все же намерен возвращаться в Украину.

"Как вы знаете, я решил возвращаться на 10 сентября в Украину. Многие сне не советуют этого делать. У меня есть предложения о гражданстве от нескольких европейских стран. Без дела и доходов, наверное, я здесь не останусь", – отметил экс-президент.

По его мнению, "президент Петр Порошенко закрыл ему путь в Украину и угрожает экстрадицией в Грузию по надуманным, по указанию Путина, уголовным делам, возбужденным в Грузии".

Несмотря на это Саакашвили заявил, что "не будет отсижываться", пока в Украине иде "олигархческий передел".

"Если мы станем вместе, с нами они ничего не смогут сделать. Я на вас очень рассчитываю, и вы на меня тоже можете рассчитывать. Я вас не подведу. До встречи на украинско-польской границе", – резюмировал политик.

Как известно, 27 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.

Формальным основанием для прекращения гражданства стало якобы сокрытие им в 2015 году информации об уголовных делах против него в Грузии.

Сейчас Саакашвили находится в Польше и собирается вернуться в Украину 10 сентября. Однако украинские пограничники не собираются его пускать в страну, поскольку украинский паспорт Саакашвили уже недействителен.

Украинская правда

Темы: Саакашвили
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