Саакашвили говорит, что получил несколько предложений гражданства
Бывший президент Грузии экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил о предложениях гражданства от нескольких европейских стран.
Об этом он сообщает в видеообращении, обнародованном в Facebook 21 августа.
При этом Саакашвили утверждает, что все же намерен возвращаться в Украину.
"Как вы знаете, я решил возвращаться на 10 сентября в Украину. Многие сне не советуют этого делать. У меня есть предложения о гражданстве от нескольких европейских стран. Без дела и доходов, наверное, я здесь не останусь", – отметил экс-президент.
По его мнению, "президент Петр Порошенко закрыл ему путь в Украину и угрожает экстрадицией в Грузию по надуманным, по указанию Путина, уголовным делам, возбужденным в Грузии".
Несмотря на это Саакашвили заявил, что "не будет отсижываться", пока в Украине иде "олигархческий передел".
"Если мы станем вместе, с нами они ничего не смогут сделать. Я на вас очень рассчитываю, и вы на меня тоже можете рассчитывать. Я вас не подведу. До встречи на украинско-польской границе", – резюмировал политик.
Как известно, 27 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.
Формальным основанием для прекращения гражданства стало якобы сокрытие им в 2015 году информации об уголовных делах против него в Грузии.
Сейчас Саакашвили находится в Польше и собирается вернуться в Украину 10 сентября. Однако украинские пограничники не собираются его пускать в страну, поскольку украинский паспорт Саакашвили уже недействителен.
Украинская правда