Через обстріл бойовиків у Жованці згоріли будинки на трьох вулицях
Внаслідок бойових дій на трьох вулицях у селищі Жованка зчинилися пожежі.
Про це у Facebook повідомив глава Донецької облВЦА Павло Жебрівський.
"Проросійські наймити знову накоїли біди: внаслідок бойових дій на трьох вулицях у Жованці (Вернандського, Мануїльського та Журавського) зчинилися пожежі", - написав він.
"Як доповів мені Володимир Весьолкін, голова ВЦА Зайцевого, обстріл розпочався приблизно о 14:30. Снаряд влучив у сарай на вулиці Журавського й розпочалася пожежа. Крім того, загорілася й трава на Вернандського. ДСНС прибули на місце й застали вже 5 згорілих нежитлових будинків, у вогні – ще три", - додав Жебрівський.
За його словами о 17:30 вогонь приборкали, але бойовики знову розпочали обстріл.
Також Жебрівський розповів, що у понеділок у Водяному Ясинуватського району зранку горіли 8 нежитлових будинків та 3 сараї.
Українська правда
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