У Польщі суд покарав тих, хто перешкоджав українській ході

898 переглядів
Понеділок, 21 серпня 2017, 20:56

Районний суд у Перемишлі виніс покарання за перешкоджання ході на честь українських військових героїв у Перемишлі 26 червня 2016 року.

Звинувачених засуджено до покарання від 4 до 10 місяців обмеження волі й штрафу чи неоплачуваної суспільно корисної праці, передає "Польське радіо".

Речниця Окружної прокуратури у Перемишлі Марта Пентковська повідомила, що звинуваченим, які працюють, суд встановив штрафні санкції, що полягають у стягненні 20% від їхньої місячної зарплатні на користь Фонду допомоги скривдженим та постпенітенціарної допомоги.

А тих, хто не працює, суд розпорядився залучити до 30-годинної щомісячної неоплачуваної, контрольованої суспільно корисної праці.

Йдеться про 20 підсудних, яких у червні минулого року польська прокуратура звинуватила у перешкоджанні в Перемишлі проведенню греко-католицької та православної української процесії, учасники якої після панахиди за українськими воєнними героями йшли вулицями міста на український воєнний цвинтар.

За словами прокуратури, звинувачені нахабно перешкоджали громадському релігійному акту, вульгарно ображали учасників ходи з приводу їхньої національності та силою зупиняли учасників ходи на початку процесії, унеможливлюючи їхній рух.

Крім того, п’ятьох чоловіків звинувачено у тому, що під час процесії вони вдарили та шарпали одного з учасників – Зенона К. – перешкоджаючи йому брати участь у процесії, а ще трьох – за побиття, копання та шарпання за одяг Петра К. за його українську національність.

Теми: Польща суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Половина "карт поляка" видана громадянам Білорусі 20 серпня 2017, 16:12
До нинішнього спалаху терору призвела політика Меркель – прем’єр Польщі 20 серпня 2017, 11:49
Аналітики Barclays: українські мігранти підтримують зростання економіки Польщі 19 серпня 2017, 15:35
powered by lun.ua
Головні новини
Новим послом Росії в США буде фігурант санкційних списків
Сурков і Волкер озвучили "свіжі ідеї" щодо України
Добкін програв апеляцію
Екс-заступник голови АП отримав з бюджету 42% всіх дотацій для аграріїв
Усі новини
здоров'я

9 звичок, які шкодять вашій рівній спині

здоров'я

13 причин, чому набрякають ваші ноги