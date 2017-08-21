Пожежа майже знищила маленьке село на Донеччині

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Понеділок, 21 серпня 2017, 23:06

Село Новокам’янка в Донецькій області майже знищено пожежею: з п’яти будинків згоріли вщент чотири.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

За його даними, близько 14-ї години вогонь "практично повністю знищив село Новокам’янка Бахмутського району: з 5 будинків у населеному пункті вщент згоріли 4, на подвір’ї п’ятого будинку вогнем пошкоджений сарай, автівка, погоріли кури".

"Село розташоване вздовж траси, яка веде на Лисичанськ. Чи хтось кинув недопалка, чи трава вздовж траси загорілася з іншої причини, але вогонь перекинувся на лісосмугу, розповсюджувався зі страшною силою – люди й незчулися, як почали горіти хати. Кам’яні будівлі спалахнули, як сірники – люди вибігали з них, хто в чому був. Лише дивом ніхто не постраждав", – уточнив Жебрівський.

Шестеро погорільців знайшли притулок у родичів у сусідніх селищах. Одну родину з чотирьох осіб тимчасово розмістили у гуртожитку ДП "Артемсіль".

Жебрівський закликав: "Пожежонебезпечна ситуація вже триває 4-й тиждень і берігатиметься щонайменше ще протягом тижня наступного, поки не підуть дощі. Тож дотримуйтеся елементарних правил безпеки – маленька недбалість може призвести до страшних та трагічних наслідків".

Теми: стихійне лихо Донецька область
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