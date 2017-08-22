За державність відповідатиме колишній керівник кримської СБУ

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Вівторок, 22 серпня 2017, 00:03

Президент Петро Порошенко призначив Данила Доценка начальником департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Відповідний указ від 21 серпня (№228/2017) оприлюднено на сайті глави держави.

Перед цим іншим указом президент звільнив Доценка з посади начальника управління Служби безпеки України в Херсонській області.

Керівником управління СБУ на Херсонщині Доценко став 14 лютого цього року.

До того, з 10 червня 2016 року, він очолював управління СБУ анексованого Криму, яке діє на території Херсонської області.

Теми: СБУ кадри
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