За державність відповідатиме колишній керівник кримської СБУ
Президент Петро Порошенко призначив Данила Доценка начальником департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.
Відповідний указ від 21 серпня (№228/2017) оприлюднено на сайті глави держави.
Перед цим іншим указом президент звільнив Доценка з посади начальника управління Служби безпеки України в Херсонській області.
Керівником управління СБУ на Херсонщині Доценко став 14 лютого цього року.
До того, з 10 червня 2016 року, він очолював управління СБУ анексованого Криму, яке діє на території Херсонської області.
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