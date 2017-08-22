ЗМІ: Трамп підписав нову стратегію щодо Афганістану

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Вівторок, 22 серпня 2017, 05:35

Президент Дональд Трамп підписав нову стратегію США щодо Афганістану, яка передбачає відправку в країну ще 4000 американських військових.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на високопоставленого чиновника.

Зараз в Афганістані перебувають 8400 військовослужбовців США.

На даний момент Трамп виступає з промовою, в якій пообіцяв розкрити подробиці стратегії. Президент США в своїй промові, яка транслюється по національному телебаченню, звертається до військових, дислокованих на об'єднаній базі Майер-Хендерсон-Холл в окрузі Арлінгтон в Вірджинії.

 Агентство нагадує, що дане рішення щодо Афганістану було прийнято Трампом в суботу, 19 серпня, після зустрічі з військовими радниками. Про це він повідомив в Twitter.

Теми: Афганістан США
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