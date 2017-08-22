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СМИ: Трамп подписал новую стратегию по Афганистану

Вторник, 22 августа 2017, 05:35

Президент Дональд Трамп подписал новую стратегию США по Афганистану, которая предусматривает отправку в страну еще 4000 американских военных.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Сейчас в Афганистане находятся 8400 военнослужащих США.

В настоящий момент Трамп выступает с речью, в которой пообещал раскрыть подробности стратегии. Президент США в своей речи, которая транслируется по национальному телевидению, обращается к военным, дислоцированным на объединенной базе Майер-Хендерсон-Холл в округе Арлингтон в Вирджинии.

 Агентство напоминает, что данное решение по Афганистану было принято Трампом в субботу, 19 августа, после встречи с военными советниками. Об этом он сообщил в Twitter.

Темы: АфганистанСША
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