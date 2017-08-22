Верховна Рада відкриває двері на свята

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Вівторок, 22 серпня 2017, 10:39

До Дня Державного Прапора України 23 серпня та Дня Незалежності України 24 серпня у Верховній Раді відбудуться екскурсії.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

Під час відвідин Верховної Ради, екскурсантам буде представлено Прапор Незалежності України, розміщений у почесному порталі. А також експозицію до 25-річчя передачі повноважень Державного Центру Української Народної Республіки в екзилі владі України "Шлях Держави. Символи відродження" у рамках створення Музею українського парламентаризму.

Для того, аби потрапити на екскурсію, слід попередньо зареєструватися на сайті Верховної Ради.

Українська правда

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