Верховная Рада открывает двери на праздники

Ко Дню Государственного Флага Украины 23 августа и ко Дню Независимости Украины 24 августа в Верховной Раде состоятся экскурсии.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.

Во время посещений Верховной Рады, экскурсантам будет представлен Флаг независимости Украины, размещенный в почетном портале. А также экспозицию к 25-летию передачи полномочий Государственного Центра Украинской Народной Республики в изгнании власти Украины "Путь Государства. Символы возрождения" в рамках создания Музея украинского парламентаризма.

Для того, чтобы попасть на экскурсию, следует предварительно зарегистрироваться на сайте Верховной Рады.

Украинская правда