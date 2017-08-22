На Донбасі підірвалися двоє цивільних, що проігнорували таблички "Міни"

Мирні жителі – чоловік і жінка – натрапили на вибухівку в лісосмузі, де було встановлені попереджувальні таблички із написом "Міни".

Про це повідомляє у Facebook голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

За інформацією, яку він отримав від прикордонників, о 9:40 у вівторок у "сірій зоні" поблизу Березового під час очікування автобусу підірвалися на вибуховому пристрої 51-річний чоловік та 62-річна жінка.

"Вони зайшли в лісосмугу, незважаючи на встановлені там таблички "Міни", і в результаті вибуху отримали рвані рани голови, спини та ніг", - розповідає військовий губернатор.

За його словами, українські прикордонники надали їм первинну медичну допомогу та викликали "швидку".

"Наразі постраждалих доправили до центрально районної лікарні Волновахи. Стан їхнього здоров’я лікарі оцінюють як середнього ступеню важкості", - написав Жебрівський.

Українська правда