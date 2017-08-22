Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбассе подорвались двое гражданских, проигнорировавших таблички "Мины"

Вторник, 22 августа 2017, 11:28
На Донбассе подорвались двое гражданских, проигнорировавших таблички Мины

Мирные жители - мужчина и женщина - наткнулись на взрывчатку в лесополосе, где были установлены предупредительные таблички с надписью "Мины".

Об этом сообщает в Facebook председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По информации, которую он получил от пограничников, в 9:40 во вторник в "серой зоне" вблизи Березового во время ожидания автобуса подорвались на взрывном устройстве 51-летний мужчина и 62-летняя женщина.

"Они зашли в лесополосу, несмотря на установленные там таблички "Мины", и в результате взрыва получили рваные раны головы, спины и ног", - рассказывает военный губернатор.

По его словам, украинские пограничники оказали им первую медицинскую помощь и вызвали "скорую".

"Сейчас пострадавших доставили в центральную районную больницу Волновахи. Состояние их здоровья врачи оценивают как средней степени тяжести", - написал Жебривский.

Украинская правда

Темы: ДонбассАТОчрезвычайное происшествиежертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
Все новости...
Реклама: