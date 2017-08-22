На Донбассе подорвались двое гражданских, проигнорировавших таблички "Мины"

Мирные жители - мужчина и женщина - наткнулись на взрывчатку в лесополосе, где были установлены предупредительные таблички с надписью "Мины".

Об этом сообщает в Facebook председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По информации, которую он получил от пограничников, в 9:40 во вторник в "серой зоне" вблизи Березового во время ожидания автобуса подорвались на взрывном устройстве 51-летний мужчина и 62-летняя женщина.

"Они зашли в лесополосу, несмотря на установленные там таблички "Мины", и в результате взрыва получили рваные раны головы, спины и ног", - рассказывает военный губернатор.

По его словам, украинские пограничники оказали им первую медицинскую помощь и вызвали "скорую".

"Сейчас пострадавших доставили в центральную районную больницу Волновахи. Состояние их здоровья врачи оценивают как средней степени тяжести", - написал Жебривский.

Украинская правда