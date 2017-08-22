Порошенко хоче потроїти видатки на будівництво доріг

Президент Петро Порошенко ставить завдання збільшити видатки з бюджету на ремонт і будівництво доріг в Україні з 10 мільярдів гривень 2016 року до 30 млрд 2018-го.

Про це він заявив на церемонії відкриття автомобільного мосту через річку Сіверський Донець у місті Ізюм Харківської області.

Президент нагадав, що 2015 року Україна витратила на будівництво автошляхів близько 6 млрд гривень, 2016-го ця цифра зросла до 10 мільярдів.

"Ми поставили завдання, щоб цього року на будівництво доріг витрачалося 20 млрд гривень, а наступного року 30 млрд", - наголосив глава держави.

За його словами, це та динаміка зростання видатків на покращення дорожньої інфраструктури, яку він хоче бачити в Україні.

Порошенко зазначив, що заощаджувати більше коштів на такі цілі дозволяє успішна детінізація економіки, боротьба з корупцією, запровадження ефективних методів управління.

"Бюджети зросли вдвічі", - підкреслив він.

Як повідомлялося, 15 серпня прем’єр Володимир Гройсман анонсував будівництво двох доріг на схід України. Одна з них - дорога М-03 "Київ-Харків-Довжанський" на ділянці "Чугуєв-Ізюм-Слов’янськ" (загалом 30 км). Вартість робіт - 200 млн грн. Міст саме на цій дорозі відкриває у вівторок президент.

Євген Кізілов, УП