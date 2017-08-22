Порошенко хочет утроить расходы на строительство дорог

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Вторник, 22 августа 2017, 14:09

Президент Петр Порошенко ставит задачу увеличить расходы из бюджета на ремонт и строительство дорог в Украине с 10 миллиардов гривен в 2016 году до 30 млрд в 2018-м.

Об этом он заявил на церемонии открытия автомобильного моста через реку Северский Донец в городе Изюм Харьковской области.

Президент напомнил, что в 2015 году Украина потратила на строительство дорог около 6 млрд гривен, в 2016-м эта цифра выросла до 10 млрд.

"Мы поставили задачу, чтобы в этом году на строительство дорог тратилось 20 млрд гривен, а в следующем году 30 млрд", - подчеркнул глава государства.

По его словам, это та динамика роста расходов на улучшение дорожной инфраструктуры, которую он хочет видеть в Украине.

Порошенко отметил, что экономить больше средств на эти цели позволяет успешная детенизация экономики, борьба с коррупцией, внедрение эффективных методов управления.

"Бюджеты выросли вдвое", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 15 августа премьер Владимир Гройсман анонсировал строительство двух дорог на восток Украины. Одна из них - дорога М-03 "Киев-Харьков-Довжанский" на участке "Чугуев-Изюм-Славянск" (всего 30 км). Стоимость работ - 200 млн грн. Мост именно на этой дороге открывает во вторник президент.

Темы: Порошенко дороги авто строительство
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