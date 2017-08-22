Волкер: Російська агресія – це ризики для цілої Європи

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Вівторок, 22 серпня 2017, 14:37

Спецпредставник США щодо України Курт Волкер вважає, що російська агресія є загрозою не лише для України, а й для всієї Європи.

Про це він заявив на прес-конференції у Вільнюсіу вівторок, передає "112 Україна".

"Цього не мало статися взагалі, та тепер ми маємо робити все, щоб припинити людські страждання, адже в конфлікті вже загинуло близько 10 тис людей… Це виклик не лише для України, це ризики для цілої Європи", – сказав Волкер.

Як повідомлялось раніше, спецпредставник США щодо України зустрівся з помічником президента РФ Владиславом Сурковим у Мінську в понеділок.

23 серпня Волкер буде в Україні, щоб приєднатися до заходів за участі міністра оборони США Джеймса Меттіса, який прибуде в Київ 24 серпня, і обговорення подальших кроків для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

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