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Глава Пентагону приїде до Києва для зустрічей з Порошенком і Полтораком

П'ятниця, 18 серпня 2017, 19:54

Міністр оборони США Джеймс Меттіс 24 серпня відвідає Київ, де має намір зустрітися з президентом України Петром Порошенком і міністром оборони України Степаном Полтораком.

Про це повідомляється на офіційному сайті американського оборонного відомства в п'ятницю.

"Під час цих зустрічей міністр знову запевнить наших українських партнерів у тому, що США, як і раніше, твердо підтримують відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, а також укріплення стратегічного оборонного партнерства між нашими двома країнами", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, Меттіс у суботу, 19 серпня, розпочне свої візити для підтвердження прихильності США стратегічному партнерству на Близькому Сході та в Європі.

У понеділок, 21 серпня, в Йорданії він зустрінеться з королем Абдаллою II і головою об'єднаного комітету начальників штабів Йорданії Махмудом Фрейхатом.

У середу, 23 серпня, Меттіс відвідає Туреччину, де заплановані його зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, а також із міністрами національної оборони та закордонних справ.

Інтерфакс-Україна

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАМіноборониПорошенко
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